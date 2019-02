Link kopiert

Snowboard

Big-Air-Bewerbe wegen Wind verschoben

Schneefall und Windböen haben am Dienstag eine Verschiebung des Big-Air-Bewerbs der Snowboarder bei den Weltmeisterschaften in Park City (Utah) erzwungen. Ein neuer Termin für die Konkurrenz mit Clemens Millauer als einzigem Österreicher wird in der näch