Link kopiert

Mit der knappen 2:3-Heimniederlage in Salzburg gegen Chile verpasste Österreichs Davis-Cup-Team die Teilnahme am Finalturnier in Madrid (18. bis 24. November). Stattdessen geht es für die Truppe von Stefan Koubek Mitte September (entweder 13./14. oder 14./15.) in die Weltgruppen-Relegation. Und dort