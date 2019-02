Link kopiert

Ex-Skisprungweltmeisterin Daniela Iraschko-Stolz laboriert rund drei Wochen vor dem ersten Damen-Bewerb der Heim-WM in Seefeld an einer Lungenentzündung. Wie lange die 35-Jährige ausfällt, ist unklar. Den Weltcup am Wochenende in Ljubno (mit Chiara Hölzl, Eva Pinkelnig, Jacqueline Seifriedsberger, L