Marko Arnautovic’ Blessur, die er sich am 29. Jänner gegen Wolverhampton (0:3) zugezogen hat, ist verheilt. Am Montag gegen den FC Liverpool (1:1) musste der West-Ham-Legionär noch pausieren, für das Spiel am Samstag gegen Crystal Palace ist er wieder fit. „Natürlich muss er erst wieder zur Topform