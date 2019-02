Link kopiert

Es ist so etwas wie ein Kaltstart für Österreichs Fußballmeister aus Salzburg. Ohne Pflichtspiel in den Beinen geht es in der Europa-League-Zwischenrunde heute gegen Club Brügge. Es soll der Auftakt für einen ähnlichen Lauf wie in der Vorsaison sein, der die Bullen bis ins Halbfinale der Europa Leag