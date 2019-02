Link kopiert

Von Harald Schume

Ausverkauft, ohne in den Vorverkauf gegangen zu sein – 23.850 kamen ins Wiener Weststadion, um Inter Mailand zu sehen. Gut, ein bisschen vielleicht auch die eigene Mannschaft, die in der Bundesligatabelle auf Platz acht liegt und womöglich in der Winterpause erstarkt ist. Rapid blei