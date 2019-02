„Adler“ in Not: Alarmstufe Rot













Link kopiert

Da rauchen jetzt die Köpfe: Am kommenden Mittwoch startet in Seefeld die Nordische WM, und unseren „Adlern“ wurden wenige Tage vor der Eröffnung ordentlich die Flügel gestutzt. Kein Österreicher schaffte es beim ersten Weltcup-Einzelspringen in Willingen in die Top 10. Stefan Kraft verbesserte sich