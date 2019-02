Link kopiert

Bitterer Abend für ÖFB-Teamspieler Valentino Lazaro. Der Hertha-Legionär fälschte einen Freistoß von Bundesliga-Urgestein Claudio Pizarro in der 96. Minute unglücklich ins eigene Tor ab und bescherte Bremen so noch den 1:1-Ausgleichstreffer in Berlin. Davie Selke hatte die Hauptstädter in der ersten