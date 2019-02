Link kopiert

Die bisher letzte Nordische Weltmeisterschaft in Seefeld ging 1985 über die Bühne. Und das Kräftemessen in Tirol hatte einiges zu bieten. Wie etwa den 30-Kilometer-Langlauf, an dem auch der griechische Schlagersänger Costa Cordalis teilnahm. In den Loipen von Seefeld kam es auch zum endgültigen Durc