Link kopiert

Teresa Stadlober, geboren am 1. Februar 1993 in Schladming, lebt in Radstadt

Familie: Eltern: Alois Stadlober, Roswitha Steiner-Stadlober; Bruder: Luis Stadlober

Weltcup-Debüt: 29. November 2013

Aktueller Gesamtweltcup-Platz: 16.

Beste Platzierung 2018/19: 7. (10 Kilometer Freistil Lillehammer, Oberstdo