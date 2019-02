Thiem scheiterte in Rio schon früh













Link kopiert

Topgesetzt ging Dominic Thiem in das 500er-Turnier in Rio de Janeiro. Und schon nach dem ersten Spiel war für Österreichs Nummer eins Endstation. Der 25-Jährige unterlag dem Serben Laslo Djere in 81 Minuten 3:6, 3:6. „Es war ein total schlechtes Match“, sagte Trainer Günter Bresnik. „Dominic hat müd