Link kopiert

Auch wenn diese Frühjahrssaison für Salzburg erst zwei Spiele jung ist, muss man jetzt schon die Schublade öffnen, in der die Superlative abgelegt sind. Das, was der österreichische Serienmeister gestern an den Siezenheimer Abend legte, war super, toll, großartig, herausragend, überdrüber, wahnsinni