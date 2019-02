Link kopiert

Österreichs Frauen-Nationalteam trifft in der Qualifikation für die EM 2021 in England auf den Weltranglisten-Dritten Frankreich sowie Serbien, Kasachstan und Nordmazedonien. „Es ist mit Sicherheit kein einfaches Los, aber wir können mit der Auslosung grundsätzlich zufrieden sein“, sagte Teamchef Do