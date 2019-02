Link kopiert

Von Alexander Tagger

Am späten Vormittag verhärteten sich in Seefeld jene Gerüchte, die sich wenig später als niederschmetternde Tatsache erwiesen: In einer von der Münchner und der Innsbrucker Staatsanwaltschaft koordinierten Doping-Razzia („Operation Aderlass“) wurden im WM-Ort sowie im deutschen E