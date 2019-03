Link kopiert

Feldkirch feierte gestern einen 3:2-Sieg nach Penaltyschießen in Cortina. Die VEU ließ sich dabei von einem Blitzstart der Gastgeber nicht beirren: Cortina ging bereits nach 16 Sekunden in Führung. Martin Mairitsch gelang nach 17 Minuten der etwas schmeichelhafte Ausgleich, in der 46. Minute egalisi