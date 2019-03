Link kopiert

Von Hannes Mayer

Am Ende fehlte den Bulldogs die Kraft, um die überaus motivierten Innsbrucker gestern fordern zu können. Was auch daran lag, dass die Dornbirner auf einige angeschlagene Spieler verzichteten und es viele Linienumstellungen gab. Philipp Pöschmann rückte in die erste Linie, Kevin Macie