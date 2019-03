Link kopiert

Mit dem Heimspiel gegen Polen (21. März, 20.45 Uhr, Ernst-Happel-Stadion Wien) und der Auswärtspartie in Israel (24. März, 18 Uhr, Haifa) startet Österreichs Fußball-Nationalteam in der kommenden Woche in die EM-Qualifikation. Teamchef Franco Foda hat für diesen Lehrgang einen 24-Mann-Kader einberuf