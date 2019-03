Link kopiert

Vier Siege in Serie in seinen letzten vier Rennen. Acht Siege in dieser Saison, seit Kitzbühel immer auf dem Podest – die WM-Abfahrt in Åre sowie die Kombinationen ebendort und in Bansko einmal ausgenommen. Die Rede ist nicht von Marcel Hirscher, nein. Sondern von Dominik Paris, der derzeit die schn