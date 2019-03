Link kopiert

Munas Dabbur ist Israels international profiliertester Fußballer. Unter dem neuen Teamchef Andreas Herzog fühlt sich der Goalgetter von Meister Salzburg endlich auch in der Nationalmannschaft wertgeschätzt. Das Vertrauen, das der Wiener in ihn setzt, will der 26-Jährige auch am Sonntag im Heimspiel