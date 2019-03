Link kopiert

Es passierte am 22. März 1997. Da landete Andi Widhölzl als bester ÖSV-Springer beim Bewerb in Planica auf Rang 17. Ähnlich schlecht erging es Stefan Kraft und Co. gestern beim ersten von drei Bewerben im Zentrum des nordischen Skisports in Slowenien. Kraft belegte als bester Österreicher Platz 14,