Bayern versetzt die Bundesliga in Aufruhr













Link kopiert

Der FC Bayern sorgt mit dem teuersten Umbruch in der Vereinsgeschichte für große Aufregung unter der Konkurrenz in der deutschen Bundesliga. Nach der Verpflichtung von Frankreichs Weltmeistern Lucas Hernandez (80 Millionen Euro) und Benjamin Pavard (35 Millionen) will der deutsche Rekordmeister weit