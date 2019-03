Link kopiert

Von Johannes Emerich

johannes.emerich@neue.at

Wenn es um Medaillen bei Großereignissen geht, ist mit Bettina Plank immer zu rechnen. Bei der Europameisterschaft in Guadalajara in Spanien steht Plank wie schon im Vorjahr im Finale. Drei Kämpfe bestritt die 27-Jährige aus Mäder gestern in der Kumite-Kla