Nach drei Siegen in Folge setzte es für Mensur Suljovic in der Darts-Premier-League wieder eine Niederlage. Der Österreicher unterlag in der „Judgement Night“ in Rotterdam dem Nordiren Daryl Gurney deutlich mit 3:7 und hält damit weiter bei zehn Punkten aus nunmehr neun Partien. Am Vortag hatte der