Capitals und KAC führen Serien an













Die Vienna Capitals haben zum Semifinalauftakt der Erste Bank Eishockey Liga (EBEL) daheim gegen Salzburg 4:2 (1:0,1:2,2:0) gewonnen. In einer rassig geführten Partie fiel die Entscheidung in den letzten fünf Spielminuten. Die Wende brachte ein Penalty in der 51. Minute. Kelly Tessier vergab die Füh