Link kopiert

Hohenems muss sich am 19. Spieltag auswärts gegen Kufstein spät geschlagen geben. Erst in der 85. Minute erzielt Emre Yildiz das entscheidende 1:0 für die Tiroler. Damit verliert die Elf von Trainer Peter Jakubec bereits ihre dritte Partie in Folge. Der letzte Sieg datiert gar vom Oktober.