Die Farce um das Flügelwerk in der MotoGP geht weiter. Nachdem die FIM den Flügel an den Hinterrädern der Ducatis als regelkonform erachtet hatte, weil er der Kühlung diene, baute auch Honda so ein Teil. Dessen Verwendung wurde aber untersagt, weil er, wie Honda angab, Abtrieb erzeuge. Nun behauptet