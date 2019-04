Link kopiert

Caroline Pilhatsch jagt derzeit eine Bestmarke nach der anderen. Erst war die Grazerin in Banska Bystrica (SVK) die 50 Meter Rücken auf der Langbahn in 28,06 Sekunden geschwommen, tags darauf drückte sie die österreichische Bestmarke bei ihrem Sieg im Rahmen der Nordic Tour in Helsinki (FIN) um eine