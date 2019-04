Link kopiert

Zum geplanten Neubau des LASK-Stadions am Pichlingersee in Linz will eine Bürgerinitiative eine Volksbefragung erzwingen. Die dazu notwendigen 6100 Unterschriften werden ab sofort gesammelt, wurde in einer Pressekonferenz bekannt gegeben.

Seit dem Frühjahr vergangenen Jahres ist publik, dass der Bund