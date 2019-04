Link kopiert

Bleibt er oder geht er? Die Spekulationen um Salzburg-Trainer Marco Rose werden heute beendet. Um 13 Uhr ist in der Red-Bull-Arena eine Pressekonferenz anberaumt, in der Rose und Sportdirektor Christoph Freund über die Zukunft des 42-Jährigen sprechen werden. Der Deutsche war in den vergangenen Woch