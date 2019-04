Link kopiert

Bernhard Eisel, geboren am 17. Februar 1981 in Voitsberg, lebt in Klagenfurt.

Der Steirer wechselte 2001 ins Profilager.

Bisherige Teams: Mapei (2001 – 2002), FDJeux (2003 – 2004), Francaise des Jeux (2005 – 2006), T-Mobile/High Road, Columbia/HTC (2007 – 2011), Sky (2012 – 2015), Team Dimension Data