Der einzige reine Frauenfußballklub in Vorarlberg löste sich 2012 vom FC Sulz. Die Gründung erfolgte am 28. März im Sulner Löwensaal. Ziel war es eigentlich, alle Gemeinden der Region Vorderland zusammenzuführen, allerdings scheiterte dies am Widerstand von RW Rankweil. Zur Saison 2016/17 war der Ve