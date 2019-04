Link kopiert

Novak Djokovic hat beim Masters-1000-Turnier in Monte Carlo ein frühes Aus in der zweiten Runde gegen den Deutschen Philipp Kohlschreiber vermieden. In Indian Wells hatte der Serbe gegen den 35-Jährigen den Kürzeren gezogen, nun 6:3, 4:6, 6:4 gewonnen. Kohlschreiber ist mit Fernando Verdasco auch im