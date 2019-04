Bildstein/Hussl verbuchen Top-Platzierung in Genua













Das lange Warten auf den Wind fand am Mittwoch bei der Weltcup-Premiere in Genua seine Fortsetzung. Diesmal war es die 49er-Flotte rund um Benjamin Bildstein und David Hussl, die zumindest ein Rennen in die Wertung brachte. Das Duo vom Yacht Club Bregenz kam bei ganz wenig Wind als Neunter ins Ziel.