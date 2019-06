Link kopiert

Skispringen

Wellinger erleidet

Kreuzbandriss

Olympiasieger Andreas Wellinger hat sich bei einem Trainingssturz in Hinzenbach einen Kreuzbandriss im rechten Knie zugezogen und wird die gesamte Saison ausfallen. Der 23-jährige Deutsche wurde bereits am Donnerstag in einer Münchner Klinik operiert.

NHL

Ein