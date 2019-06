Link kopiert

In der Gruppe der Österreicher blieb Polen vor Israel an der Spitze. Dank eines Treffers von Bayern-Stürmer Robert Lewandowski feierten die Polen einen 1:0-Auswärtssieg in Nordmazedonien und haben damit bereits fünf Punkte Vorsprung auf Rang drei. Andreas Herzog und Israel schwimmen weiter auf der E