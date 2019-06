Am Ende war die Pflicht mehr als erfüllt













Von Hubert Gigler aus Skopje

Der zweite Pflichtsieg binnen vier Tagen, um im Rennen um die Teilnahme an der Euro 2020 zu bleiben, ist der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft gelungen. Nach dem 1:0 gegen Slowenien in Klagenfurt gewann das Team von Franco Foda in Nordmazedonien hochverdient mit