Vize-Weltmeister Norwegen war für Österreichs Handballmänner einmal mehr zu stark. Im Rahmen des EHF Euro Cup mussten sich Nikola Bilyk und Co. den Skandinaviern gesterm in Klagenfurt mit 28:34 (16:18) geschlagen geben. Damit ist klar, dass das abschließende Spiel gegen Schweden am Sonntag in Stockh