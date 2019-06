Link kopiert

Die deutschen Fußball-Frauen haben durch einen 3:0-(2:0)-Sieg gegen Nigeria das Viertelfinale der Fußball-Weltmeisterschaft in Frankreich erreicht. Alexandra Popp (20.), Sara Däbritz per Elfer (27.) und Lea Schüller (82.) trafen in Grenoble gegen die Afrikanerinnen und sorgten dafür, dass die DFB-Au