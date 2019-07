Link kopiert

Algeriens Viertelfinalsieg im Afrika-Cup hat in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in mehreren französischen Städten zu Ausschreitungen geführt. So fuhr ein algerischer Fußballfan in Montpellier auf den Gehsteig und überfuhr eine Frau. In Paris kam es zu Plünderungen, landesweit gab es rund 30 Fes