Staatsmeistertitel an Hütthaler und Hollaus













Lisa Hütthaler (Wr. Neustadt) und Lukas Hollaus (Zell) holten bei den Staatsmeisterschaften auf der olympischen Distanz (1,5 km Schwimmen, 41,8 km Radfahren, 10 km Laufen) in Obertrum souverän die Titel. Hollaus gewann in 1:58:41,8 Stunden vor Lukas Pertl und Sebastian Hanusch, Hütthaler in 2:14:19,