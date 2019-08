Link kopiert

Was für eine Vorstellung von Katharina Schützenhöfer und Lena Plesiutschnig! Die Steirerinnen stehen beim Beachvolleyball-Major-Turnier in Wien erstmals im Achtelfinale. Österreichs Topduo besiegte in der ersten K.o.-Runde die Slowakinnen Andrea Strbova/Natalia Dubovcova mit 2:1 in Sätzen (16:21, 21