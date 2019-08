Link kopiert

Zum Heim-Grand-Prix kommenden Sonntag in Spielberg kommen die KTM-Werksfahrer auch immer besser in Schwung. Im freien Training in Brünn noch nicht im Spitzenfeld, steigerten sich Johann Zarco und Pol Espargaro im Qualifying für den heutigen GP von Tschechien ganz enorm. Johann Zarco kam erstmals als