Einen Monat nach einem bei der Österreich-Rundfahrt erlittenen Schlüsselbeinbruch gibt Matthias Brändle am Donnerstag sein Comeback. Der 29-Jährige wird im Staatsmeistertrikot das Einzelzeitfahren der Rad-Europameisterschaften in Alkmaar über 22,4 Kilometer in Angriff nehmen.