Kofler fährt auch in Silverstone













In der Moto3 wurde Maximilian Kofler 26. und startet heute aus der neunten Reihe. Die beste Nachricht für den 18-jährigen Oberösterreicher ist, dass er auch beim nächsten Rennen in Silverstone dank einer Wild Card am Start sein kann. „Pole“-Mann heute: Fenati (ITA). GEPA