Ab Donnerstag steigt in Shanghai das höchstdotierte eSport-Turnier der Geschichte. Beim „The International“, der WM im Fantasy-Strategiespiel Dota 2, geht es bis 25. August um mindestens 32 Millionen Euro. Damit übertrifft TI sogar die Fortnite-WM, die Ende Juli in New York mit 30 Millionen Dollar p