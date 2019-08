Link kopiert

Titelverteidiger FC Basel siegte ohne Trainer Marcel Koller bei Pully Football in der ersten Schweizer Cup-Runde 4:1. Der Ex-ÖFB-Teamchef war am Freitag mit dem Rad gestürzt und erlitt eine Schulterverletzung. Am Dienstag war Basel in der Champions-League-Qualifikation am LASK gescheitert. GEPA