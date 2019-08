Link kopiert

Der Weltcup-Auftakt 2019/20 der Freestyler steigt dieses Wochenende wieder in Neuseeland und erneut ohne Anna Gasser. Die Olympiasiegerin plant ihr Comeback Ende August bei den X-Games Norway. Dort will die Kärntnerin nach ihrem im Jänner erlittenen Haarriss im rechten Knöchel am Sprungbein wieder W