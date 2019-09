Plank überlegt Antritt in Tokio













Link kopiert

Erst am 30. Juni im Finale bei den European Games in Minsk erlitt Goldmedaillengewinnerin Bettina Plank einen Innenbandriss. Nun reiste die 27-Jährige Mäderin mit dem Karate-Team Austria an den Ort der Olympischen Spiele 2020. Dort startet ab Freitag im Nippon Budokan, dem japanischen Kampfsport-Tem