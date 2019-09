Link kopiert

Zweites Spiel, zweiter Sieg. Österreichs U21-Team legte einen fast makellosen Start in die Qualifikation für die EM-Endrunde 2021 hin. Dem 3:1-Auswärtssieg gegen Andorra folgte ein 4:0 in Albanien. Marko Raguz (6.) und Sandi Lovric (9., 72.) und Christoph Baumgartner (73.) erzielten die Treffer in D