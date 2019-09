Link kopiert

Es ist beschlossen. Es hat Signalkraft. Es ist visionär. Die Wälderhalle kommt. Das konnte am Donnerstag in Andelsbuch Hans Metzler verkünden. „Heute ist ein schöner Tag“, frohlockte der Sprecher der privaten Investorengruppe, die den Bau der Wälderhalle Seite an